Parhaiten ja huonoiten tuottaneet suomalaiset osakkeet tammikuussa 2025

Morningstar Finland -indeksi nousi tammikuussa 5,7 % terveydenhuoltosektorin rallin myötä. Suomi-indeksi kattaa markkinakapasiteetilla mitattuna 97 % suurimmista suomalaisista sijoituskohteista, ja kuukausittain analysoimme indeksin osakkeiden parhaat ja heikoimmat suoriutujat. Artikkelin tiedot perustuvat Morningstar Direct -palvelun tuottamaan dataan.

Tammikuun 2025 huonoiten tuottaneet osakkeet

eQ Group EQV1V

Cargotec CGCBV

Konecranes KCR

Elisa ELISA

Puuilo PUUILO

Parhaiten tuottaneiden osakkeiden tunnusluvut

Orion ORNAV

• Sektori: Terveydenhuolto

• Toimiala: Lääkkeiden valmistajat - yleinen

• Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Orion nousi tammikuussa 21,1 % ja osake on noussut 27,6 % vuoden aikana. Yhtiön osakkeella on Morningstarin kvantitatiivinen luokitus 3 tähteä.

QT Group QTCOM

• Sektori: Teknologia

• Toimiala: Ohjelmistot - sovellukset

• Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

QT Group nousi tammikuussa 17,3 %, ja osakkeen arvo on kasvanut 20,0 % viimeisen vuoden aikana. Osake on 18,8 % alle viimeisimmän huippunsa 2.9.2024. Yhtiön osakkeella on Morningstarin kvantitatiivinen luokitus 3 tähteä.

Revenio Group REG1V

• Sektori: Terveydenhuolto

• Toimiala: Lääketieteelliset laitteet

• Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Revenio Group nousi tammikuussa 16,4 %, ja osakkeen arvo on kasvanut 23,0 % vuoden aikana. Osake on 13,7 % alle viimeisimmän huippunsa 8.10.2024. Yhtiön osakkeella on Morningstarin kvantitatiivinen luokitus 2 tähteä.

Tokmanni Group TOKMAN

• Sektori: Kuluttajat, defenssiivinen

• Toimiala: Alennusmyymälät

• Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Tokmanni nousi tammikuussa 15,4 %, mutta osakkeen arvo oli silti 6,6 % miinuksella vuoden aikana. Osake on 12,8 % alempana kuin viimeisin huippunsa 28.2.2024. Yhtiön osakkeella on Morningstarin kvantitatiivinen luokitus 5 tähteä.

Valmet VALMT

• Sektori: Teollisuus

• Toimiala: Erikoisteollisuuskoneet

• Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Valmet nousi tammikuussa 12,9 %, ja osakkeen arvo on kasvanut 5,6 % viimeisen vuoden aikana. Osake on 12,5 % alle viimeisimmän huippunsa 27.9.2024. Yhtiön osakkeella on Morningstarin kvantitatiivinen luokitus 5 tähteä.

Huonoiten tuottaneiden osakkeiden tunnusluvut

eQ Group EQV1V

• Sektori: Rahoituspalvelut

• Toimiala: Varainhoito

• Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

eQ Group laski tammikuussa 8,5 %, ja osakkeen arvo on pudonnut 14,7 % vuoden aikana. Osake on 22,9 % alle viimeisimmän huippunsa 28.2.2024. Yhtiön osakkeella on Morningstarin kvantitatiivinen luokitus 3 tähteä.

Cargotec CGCBV

• Sektori: Teollisuus

• Toimiala: Maatalouskoneet ja raskaat rakennuskoneet

• Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Cargotec laski tammikuussa 6,0 %, mutta osakkeen arvo oli silti 49,0 % plussalla vuoden aikana. Osake on 20,9 % alempana kuin viimeisin huippunsa 11.11.2024. Yhtiön osakkeella on Morningstarin kvantitatiivinen luokitus 3 tähteä.

Konecranes KCR

• Sektori: Teollisuus

• Toimiala: Maatalouskoneet ja raskaat rakennuskoneet

• Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Konecranes laski tammikuussa 4,7 %, mutta osakkeen arvo on silti noussut 50,4 % vuoden aikana. Osake on 15,0 % alle viimeisimmän huippunsa 26.9.2024. Yhtiön osakkeella on Morningstarin kvantitatiivinen luokitus 2 tähteä.

Elisa ELISA

• Sektori: Viestintäpalvelut

• Toimiala: Televiestintäpalvelut

• Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Elisa laski tammikuussa 0,6 %, mutta osakkeen arvo oli silti 3,6 % plussalla vuoden takaisesta. Osake on 15,4 % alle viimeisimmän huippunsa 27.9.2024. Yhtiön osakkeella on Morningstarin kvantitatiivinen luokitus 4 tähteä.

Puuilo PUUILO

• Sektori: Kuluttajat, syklinen

• Toimiala: Tavaratalot

• Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Puuilo nousi tammikuussa 0,1 %, mikä nostaa osaketta 19,1 % vuoden takaisesta. Yhtiön osakkeen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.

Yritykset, joita Morningstarin analyytikot eivät virallisesti seuraa, yhdistetään tilastollisesti analyytikoiden arvioimiin yrityksiin, jolloin mallimme voivat laskea kvantitatiivisen tähtiluokituksen