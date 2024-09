Rahastonhoitajien suosikkiosakkeet kehittyvillä markkinoilla

Euroopassa parhaiten menestyvissä kehittyville markkinoille sijoittavissa rahastoissa on useita yhteisiä osakevalintoja.

Parhaiden EM-rahastojen hoitajien 10 parasta osaketta

Nämä ovat parhaiden rahastonhoitajien suosikkiosakkeet heidän viimeisimpien salkkupäivitystensä perusteella. Kaikki tässä artikkelissa esitetyt Morningstarin tiedot ovat 12. syyskuuta 2024 tilanteen mukaisia, ja kaikilla 18 tarkastellulla rahastolla on Morningstarin Gold-mitaliluokitus.

Tämä luettelo sisältää osakkeita, jotka ovat aliarvostettuja, kohtuullisesti arvostettuja tai yliarvostettuja tänään.

• Taiwan Semiconductor Manufacturing (2330)

• Tencent Holdings (00700)

• Samsung Electronics (005930)

• SK Hynix (000660)

• HDFC Bank (HDFCBANK)

• MercadoLibre (MELI)

• Tata Consultancy Services (TCS)

• Antofagasta (ANTO)

• Phoenix Mills (503100)

• Reliance Industries (RELIANCE)

Seuraavaksi kerrotaan, mitä sinun tulisi tietää kustakin osakkeesta, sekä kommentteja Morningstarin analyytikolta, joka seuraa osakketta.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

• Huippurahastonhoitajia, joilla on osake salkussaan: 14

• Price/Fair Value: 0,65

• Morningstar Economic Moat Rating: Wide

• Morningstar Uncertainty Rating: Medium

• Morningstar Fair Value Estimate: 1380.00 TWD

• Sector: Technology

• Morningstar Rating: ★★★★★

Taiwan Semiconductor Manufacturing on maailman suurin sirujen sopimusvalmistaja, jonka markkinaosuus on yli 60 prosenttia. Yhtiö valmistaa integroituja piirejä asiakkaille näiden omien IC-suunnitelmien pohjalta. Yritys on jo pitkään hyötynyt siitä, että puolijohdeyritykset ympäri maailmaa ovat siirtyneet integroitujen komponenttien valmistajista tehtaattomiksi suunnittelijoiksi. TSMC, kuten kaikki valmistajat, vastaa tehtaiden toiminnasta aiheutuvista kustannuksista ja pääomamenoista asiakkailleen erittäin suhdanneherkillä markkinoilla. Syklisyys johtuu siitä, että valmistajilla on taipumus lisätä kapasiteettia vahvan kysynnän aikana, mikä voi johtaa vajaakäyttöön taantumien aikana, mikä heikentää kannattavuutta.

TSMC:llä on kaksi pitkän aikavälin kasvutekijää. Ensinnäkin puolijohdeyritysten konsolidoinnin odotetaan luovan kysyntää integroiduille järjestelmille, jotka valmistetaan kaikkein kehittyneimmillä solmuilla. Toiseksi tekoälyn, esineiden internetin ja suuritehoisten laskentajärjestelmien orgaaninen kasvu voi jatkua vuosikymmeniä. Tekoälyllä ja suurteholaskennalla on keskeinen rooli ihmisten ja koneiden tuottaman datan nopeassa käsittelyssä monimutkaisten ongelmien, kuten autonomisen ajamisen ja kielenkäsittelyn, ratkaisemiseksi, mikä on lisännyt energiatehokkaampien sirujen tarvetta. Halvemmat puolijohteet ovat mahdollistaneet antureiden, ohjainten ja moottoreiden integroinnin, mikä parantaa tehokkuutta kodeissa, toimistoissa ja tehtaissa.

Uskomme, että TSMC:n laaja vallihauta perustuu sen kustannusetuihin ja aineettomiin hyödykkeisiin, jotka realisoituvat sen johtavasta asemasta prosessiteknologioissa eli nodeissa.

Tencent Holdings



• Huippurahastonhoitajia, joilla on osake salkussaan: 10

• Price/Fair Value: 0,53

• Morningstar Economic Moat Rating: Wide

• Morningstar Uncertainty Rating: High

• Morningstar Fair Value Estimate: 704.00 HKD

• Sector: Communication Services

• Morningstar Rating: ★★★★★

Viime vuosikymmenen aikana Tencent on hyötynyt alan siirtymisestä mobiilipelaamiseen. Yhtiö omistaa joitakin maailman suosituimpia pelejä, kuten Honor of Kings ja PUBG Mobile. Toistaiseksi pelaaminen on edelleen Tencentin tärkein tulomalli - arvioimme, että yli 40 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee tältä segmentiltä. Tencentin tulisi jatkossakin hyödyntää vertaansa vailla olevaa pääsyään käyttäjätietoihin ja rahoituspääomaan luodakseen innovatiivisia, laadukkaita ja pitkäsyklisiä pelejä, joiden strategia on mobiilipelit ensin.

Pelien lisäksi Tencentin imperiumin muita keskeisiä liiketoimintoja ovat WeChat, QQ, WePay, musiikin suoratoisto, on-demand-pilvi ja monet muut yritykset. Näemme WeChatissa valtavasti hyödyntämätöntä arvoa, sillä se lisää edelleen rahan käyttöä mainonnan avulla ja toimii keskeisenä porttina muille internetpalveluille (maksu-, toimitus-, vakuutus- ja muut palvelut), jotka haluavat päästä käsiksi yli 1,2 miljardiin WeChat-käyttäjään.

Tencentin laaja vallihauta perustuu ensisijaisesti sen massiivisen käyttäjäkunnan ympärillä oleviin verkostovaikutuksiin.

Samsung Electronics

• Huippurahastonhoitajia, joilla on osake salkussaan: 9

• Price/Fair Value: 0,72

• Morningstar Economic Moat Rating: Narrow

• Morningstar Uncertainty Rating: Medium

• Morningstar Fair Value Estimate: 90.000

• Sector: Technology

• Morningstar Rating: ★★★★

Samsung Electronics on ollut merkittävä kasvutarina, joka on viime vuosikymmenen aikana vakiinnuttanut asemansa älypuhelinten selkeänä maailmanlaajuisena markkinajohtajana ja onnistunut 2000-luvulla nousemaan maailmanlaajuiseksi markkinajohtajaksi taulutelevisioiden alalla. Emme kuitenkaan näe yhtiön kulutuselektroniikkaliiketoiminnassa taloudellista vallihautaa, sillä nämä tuotteet ovat kypsiä ja vaikeasti erilaistettavia ja kohtaavat kovaa kilpailua kiinalaisten valmistajien taholta. Toisin kuin kilpailijallaan Applella, Samsungilla ei mielestämme ole ekosysteemiä, joka estäisi käyttäjiä vaihtamasta muihin tuotemerkkeihin.

Samaan aikaan uskomme, että Samsungin puolijohdeliiketoiminta pysyy kannattavana pidemmällä aikavälillä dataliikenteen voimakkaan kasvun ansiosta. Samsung johti maailmanlaajuista puolijohdeteollisuutta liikevaihdolla mitattuna vuonna 2017 ja syrjäytti Intelin kärkipaikalta ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1992. Omdian mukaan Samsungista tuli suurin DRAM-muistien toimittaja 90-luvun puolivälissä, ja nyt sillä on 42 prosentin markkinaosuus vuoteen 2022 mennessä. Yhtiö on myös maailman suurin NAND-muistien toimittaja 34 prosentin markkinaosuudella vuoteen 2022 mennessä. Muistien kysyntä on kasvanut digitaalisten laitteiden, kuten kannettavien tietokoneiden ja älypuhelinten, yleistymisen ansiosta kahden viime vuosikymmenen aikana. Uskomme, että uudet tietoliikennestandardit mahdollistavat entistä rikkaamman sisällön nykyisissä laitteissa ja nopeuttavat digitalisoitumista myös IT-sektorin ulkopuolisilla toimialoilla, mikä lisää edelleen dataliikenteen kasvua. Uskomme, että big data -trendi kiihtyy tekoälyn kysynnän vuoksi.

Teknisten esteiden vuoksi suuremman muistikapasiteetin saavuttamiseksi vaadittavat kustannukset ovat paljon aiempaa korkeammat, mikä on pakottanut pienemmät toimijat vetäytymään markkinoilta. Uskomme Samsungin säilyttävän kustannusetunsa, joka johtuu paremmasta tuotevalikoimasta, jota teknologiset edut ja kasvaneet tutkimus- ja kehityskustannukset tukevat.

Annamme Samsung Electronicsille luokituksen Narrow Moat, koska uskomme, että Samsungin johtava asema muistimarkkinoilla muodostaa taloudellisen vallihaudan, vaikka liiketoiminta on hyödykkeistä riippuvaista ja hyvin syklistä.

SK Hynix

• Huippurahastonhoitajia, joilla on osake salkussaan: 10

• Price/Fair Value: 0,95

• Morningstar Economic Moat Rating: None

• Morningstar Uncertainty Rating: High

• Morningstar Fair Value Estimate: 165.000 KRW

• Sector: Technology

• Morningstar Rating: ★★★

SK Hynix on Etelä-Korean toiseksi suurin puolijohdevalmistaja Samsung Electronicsin jälkeen. Yhtiön päätoimiala on erilaisissa elektroniikkalaitteissa käytettävät muistit ja tallennusvälineet; älypuhelimet, palvelimet ja tietokoneet ovat keskeisiä sovelluksia.

Muistiteollisuus on ollut erittäin kilpailtu, koska se on hyvin suhdanneherkkä ja hyödykemuotoinen. DRAM, eli dynaaminen hakumuisti (Dynamic Random Access Memory) mahdollistaa prosessoreiden toiminnan kannalta välttämättömän nopean tiedon tallentamisen ja hakemisen. NAND-flash-tuotteita käytetään tallennusmuistina, koska ne tallentavat tietoja, kun virta on katkaistu. Kasvavan tietoliikenteen vuoksi DRAM- ja NAND-muistien keskimääräinen yksikkökoko kasvaa joka vuosi, ja siksi muistitoimittajat keskittyvät piirien mikrovalmistukseen, mikä auttaa parantamaan muistitiheyttä ja siten alentamaan tuotantokustannuksia dataa kohden. Teknisten vaikeuksien vuoksi DRAM-muistien skaalautuminen on kuitenkin hitaampaa, mikä johtaa suurempiin pääomamenoihin, joita tarvitaan bittikasvun saavuttamiseksi, mikä pakottaa pienemmät toimijat pois markkinoilta ja edistää alan konsolidoitumista.

SK Hynix on maailman toiseksi suurin DRAM-toimittaja noin 28 prosentin osuudellaan ja maailman viidenneksi suurin NAND-toimittaja noin 19 prosentin osuudellaan. Arvioimme, että 65-70 prosenttia yrityksen tuloista ja suurin osa sen voitoista tulee DRAM-muisteista. Vaikka myönnämme, että alan johtavan yrityksen Samsung Electronicsin ja toiseksi sijoittuneiden yritysten, kuten SK Hynixin ja Micronin, välillä on merkittävä ero, uskomme, että teknologiset esteet ja korkeammat T&K-kustannukset toimivat markkinoille tulon esteenä muille toimijoille.

Annamme SK Hynixille luokituksen ”no moat”, koska emme usko, että yritys voi luoda kilpailuetua muistipuolijohteiden alalla, erityisesti verrattuna Samsungin kaltaisiin suurempiin kilpailijoihin.

HDFC Bank

• Huippurahastonhoitajia, joilla on osake salkussaan:: 6

• Quantitative Morningstar Economic Moat Rating: Narrow

• Quantitative Morningstar Uncertainty Rating: Very High

• Quantitative Fair Value Estimate:1864,55 INR

• Sector: Financial Services

• Quantitative Morningstar Rating: ★★★

Morningstarin Equity Research ei seuraa osaketta. Morningstarin kvantitatiiviset osakeluokitukset luodaan algoritmilla, joka vertaa yhtiöitä, joita analyytikot eivät kata, vastaaviin yhtiöihin, jotka saavat analyytikkopohjaisia luokituksia.

HDFC Bank on intialainen pankki- ja rahoitusyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Mumbaissa. Se on Intian suurin yksityisen sektorin pankki varoiltaan ja tällä hetkellä maailman 12. suurin pankki markkina-arvoltaan.

MercadoLibre

• Huippurahastonhoitajia, joilla on osake salkussaan: 6

• Price/Fair Value: 1,24

• Morningstar Economic Moat Rating: Wide

• Morningstar Uncertainty Rating: High

• Morningstar Fair Value Estimate: 1650.00 USD

• Sector: Consumer Cyclical

• Morningstar Rating: ★★

MercadoLibre on asemoinut itsensä Latinalaisen Amerikan kaupankäynnin yhden luukun ratkaisuksi. Viime vuosina se on kehittänyt kattavan, toisiaan vahvistavien palvelujen ekosysteemin, jossa on keskeinen markkinapaikka, jota tukevat maksu- ja luotonantotoiminnot (Mercado Pago ja Mercado Credito), markkinoiden paras kuljetusratkaisu (Mercado Envios) ja yhä vahvempi mainosalusta (Mercado Ads). Koska käytännössä kaikki yrityksen alustan bruttotuotevolyymi ohjataan omien maksukiskojen kautta ja lähetetään Enviosin kautta, markkinapaikkaoperaattori on tehokkaasti ratkaissut kaksi sähköisen kaupankäynnin suurinta kipupistettä.

Uskomme, että yhtiön tärkeimmät haasteet jatkossa ovat samat kuin aiemminkin: sähköisen kaupankäynnin ratkaisujen levinneisyyden lisääminen, operatiivisen vipuvaikutuksen luominen lähetys- ja maksuratkaisuihin sekä alustan käyttäjäkokemuksen jatkuva parantaminen, mikä tekee kilpailijoiden menestymisen esteet korkeammiksi.

Näkemyksemme mukaan MercadoLibre on rakentanut laajan taloudellisen vallihaudan Latinalaisen Amerikan sähköisen kaupankäynnin ekosysteeminsä ympärille (mikä merkitsee ylituottoa 20 vuoden aikana), sillä se hyötyy nopeasti kasvavasta ostajien ja myyjien verkostosta alustallaan, etuoikeutetusta pääsystä kuluttajien transaktiotietoihin ja vaihtokustannuksista, kun myyjät ja ostajat luottavat yhä enemmän yhtiön laajempaan palveluvalikoimaan.

Tata Consultancy Services

• Huippurahastonhoitajia, joilla on osake salkussaan: 4

• Price/Fair Value: 1,47

• Morningstar Economic Moat Rating: Wide

• Morningstar Uncertainty Rating: Medium

• Morningstar Fair Value Estimate: 3050.00 INR

• Sector: Technology

• Morningstar Rating: ★

Tata Consultancy Services on johtava maailmanlaajuinen IT-palvelujen tarjoaja, joka tarjoaa laajan valikoiman palveluita ohjelmistojen käyttöönotosta digitaalisen transformaation konsultointiin sekä liiketoimintatiimien tukemiseen. Toisin kuin useimmilla kilpailijoillaan, joilla on kapea vallihauta, Tata Consultancy Servicesillä on laaja taloudellinen vallihauta. Uskomme, että yhtiö hyötyy siirtymäkustannuksista ja aineettomista hyödykkeistä, jotka ovat samankaltaisia kuin muilla alan toimijoilla, sekä kustannuseduista. Vaikka yhtiö kohtaa haasteita, kuten alan laajaa työvoimapulaa, uskomme sen vakaan vallihaudan säilyvän vahvana. Samalla panostukset arvokkaampiin teollisuusteknologioihin auttavat varmistamaan, että Tata pystyy hyötymään merkittävistä kasvusuuntauksista IT-palvelualalla keskimääräistä paremmin.

Vaikka Tata Consultancy Services ja sen intialaiset kilpailijat IT-palveluissa, kuten Wipro ja Infosys, ovat monella tapaa hämmästyttävän samankaltaisia tarjonnassaan, offshore-yritysten yhdistelmässä ja poistumassa, Tata erottuu edukseen huomattavalla koollaan. Yhtiön liikevaihto on merkittävästi suurempi kuin Infosysin ja Wipron, mikä tuo mukanaan etuja.

TCS on tavallinen IT-palvelujen tarjoaja, joka ylpeilee vaihtokustannuksilla ja aineettomilla hyödykkeillä. Nämä perustuvat siihen, että asiakkaat kokevat voimakkaita häiriöitä vaihtaessaan IT-palvelujen tarjoajaa, sekä TCS:n erikoistuneeseen tietämykseen toimialoista, joita se palvelee, ja asiakkaidensa monimutkaisen IT-putkiston tuntemukseen. Näiden kahden vallihaudan lähteen lisäksi TCS hyötyy mielestämme enemmän kustannusedusta kuin intialaiset IT-palveluja tarjoavat kilpailijansa, koska TCS:n mittakaava ja kyky hajauttaa kiinteät kustannukset laajalle asiakaskunnalleen lisäävät TCS:n kustannusetua, joka johtuu sen työvoiman arbitraasimallista. Kaiken kaikkiaan tämä mittakaava, joka nostaa TCS:n kustannusetua kilpailijoitaan suuremmaksi, auttaa mielestämme vain säilyttämään TCS:n kilpailuedun, kun yhä useammat yritykset näkevät toimittajien konsolidoinnin arvon ja kun TCS:n mittakaava parantaa entisestään yhtiön aineettomia hyödykkeitä.

Antofagasta

• Huippurahastonhoitajia, joilla on osake salkussaan: 4

• Quantitative Morningstar Economic Moat Rating: None

• Quantitative Morningstar Uncertainty Rating: High

• Quantitative Fair Value Estimate: 20.52 GBX

• Sector: Basic Materials

• Quantitative Morningstar Rating: ★★★★

Morningstarin Equity Research ei seuraa osaketta. Morningstarin kvantitaviisiset luokitukset osakkeille luodaan algoritmilla, joka vertaa yhtiöitä, joita analyytikot eivät kata, vastaaviin yhtiöihin, jotka saavat analyytikkopohjaisia luokituksia.

Antofagasta on lontoolainen chileläinen kaivosyhtiö. Se on yksi Chilen tärkeimmistä konglomeraateista, jolla on omistuksia Antofagasta Mineralsissa, Antofagastasta Boliviaan kulkevassa rautatielinjassa, Twin Metalsissa Minnesotassa ja muissa yhteisyrityksissä, jotka harjoittavat malminetsintää eri puolilla maailmaa. Antofagasta on listattu Lontoon pörssissä ja se kuuluu FTSE 100 -indeksiin.

Phoenix Mills

• Huippurahastonhoitajia, joilla on osake salkussaan: 4

• Quantitative Morningstar Economic Moat Rating: Narrow

• Quantitative Morningstar Uncertainty Rating: High

• Quantitative Fair Value Estimate:3231.25 INR

• Sector: Real Estate

• Quantitative Morningstar Rating: ★★★

Morningstarin Equity Research ei seuraaosaketta. Morningstarin osakkeiden kvantitatiiviset luokitukset luodaan algoritmilla, joka vertaa yhtiöitä, joita analyytikot eivät kata, vastaaviin yhtiöihin, jotka saavat analyytikkopohjaisia luokituksia.

Phoenix Mills on johtava kauppakeskusten kehittäjä ja ylläpitäjä Intiassa. Yhtiöllä on noin 0,64 miljoonaa neliöjalkaa myymälätilaa 9 kauppakeskuksessa kuudessa Intian suurimmassa kaupungissa.

Reliance Industries

• Huippurahastonhoitajia, joilla on osake salkussaan: 6

• Quantitative Morningstar Economic Moat Rating: None

• Quantitative Morningstar Uncertainty Rating: High

• Quantitative Fair Value Estimate: 2984.46 INR

• Sector: Energy

• Quantitative Morningstar Rating: ★★★

Morningstar Equity Research ei seuraa osaketta. Morningstarin osakkeiden kvantitatiiviset luokitukset luodaan algoritmilla, joka vertaa yhtiöitä, joita analyytikot eivät kata, vastaaviin yhtiöihin, jotka saavat analyytikkopohjaisia luokituksia.

Reliance Industries on intialainen monikansallinen konglomeraatti, jonka pääkonttori sijaitsee Mumbaissa. Sen liiketoiminta-aloihin kuuluvat energia, petrokemian tuotteet, maakaasu, vähittäiskauppa, viihde, televiestintä, joukkotiedotusvälineet ja tekstiilit. Reliance on Intian suurin pörssiyhtiö markkina-arvoltaan ja liikevaihdoltaan.

Menetelmä - kuumimpien EM-osakkeiden suodattaminen

Kymmenen parhaan osakkeen muodostamiseksi tarkastelimme Morningstar Directin tietoja Euroopassa myytävistä aktiivisesti hallinnoiduista avoimista rahastoista, jotka kuuluvat Morningstarin luokkiin Global Emerging Markets Equity ja Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity. Sen jälkeen suodatimme luettelon sisältämään vain rahastot, joiden Morningstar Medalist Rating on Gold.

Seulan läpäisi 18 erillistä rahastosalkkua. Tämän jälkeen yhdistimme salkut löytääkseen 10 suosituinta osaketta (salkun keskittymisen ja osakkeen omistavien rahastojen lukumäärän mukaan) kaikista rahastosalkuista.