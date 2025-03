10 parasta pohjoismaista osinko-osaketta helmikuussa 2025

Osinko-osakkeet, jotka yhdistävät vahvan taseen korkeaan tuottoon, voivat tarjota sijoittajille vakaita tuloja, suojaa markkinoiden laskuilta ja edistää sijoitusten nopeaa kasvua.

Helmikuussa 2025 parhaat osingonmaksajat olivat suomalainen metsäkoneiden valmistaja Ponsse (PON1V), ruotsalainen teollisuuden erikoiskoneiden valmistaja Alimak Group (ALIG) ja ruotsalainen teräsyhtiö SSAB (SSAB A).

Löytääksemme kuukauden 10 parhaiten tuottanutta osinko-osaketta tarkastelimme Morningstar Nordic -indeksiä, joka mittaa Pohjoismaiden laajojen alueellisten markkinoiden tuottoja ja kattaa markkina-arvoltaan suurimman 97 prosentin osakkeista. Hakukriteereinä käytimme osinkotuottoa, joka oli vähintään 1,5 %, jättäen kuitenkin kiinteistösijoitusyhtiöt tarkastelun ulkopuolelle.

Parhaat pohjoismaiset osinko-osakkeet helmikuussa 2025

Source: Morningstar Direct. Data as of Feb. 28, 2025.

Miten osinko-osakkeet ovat pärjänneet?

Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi, joka seuraa korkealaatuisten pohjoismaisten osinko-osakkeiden kehitystä, on noussut 5,2 % viimeisen kuukauden aikana ja 14,0 % viimeisen vuoden aikana.

Morningstar Nordic Index -indeksillä mitattuna pohjoismaiset osakemarkkinat kokonaisuudessaan ovat nousseet 3,8 % kuukauden aikana ja 5,1 % vuositasolla.

Pohjoismaisten osinko-osakkeiden 1 vuoden tuotto

Source: Morningstar Direct. Data as of Feb. 28, 2025.

Helmikuun parhaiden osinko-osakkeiden tuotto ja keskeiset tunnusluvut





Ponsse



Suomalainen raskaiden koneiden valmistaja Ponssen osakekurssi nousi helmikuussa 31,4 prosenttia ja viimeisten 12 kuukauden aikana 18,6 %. Osakkeen hinta on 27 euroa, ja osinkotuotto on 2,04 %. Ponsse maksoi sijoittajille kuluvan 12 kuukauden osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Osakkeen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 4 tähteä.

Alimak Group



Ruotsalainen erikoistunut teollisuuskoneyhtiö Alimak Group nousi helmikuussa 25,0 % ja on noussut 57,3 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Osakkeen hinta on 142,80 kruunua, ja osinkotuotto on 1,75 %. 12 kuukauden takautuva osinko on 2,50 kruunua osakkeelta. Sen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.

SSAB



Ruotsalainen teräsyhtiö SSAB nousi helmikuussa 21,2 % mutta on laskenut 13,7 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Osakkeen hinta on 67,34 kruunua, mikä antaa sille 3,86 %:n osinkotuoton. SSAB maksaa sijoittajille liukuvan 12 kuukauden osinkoa 5 kruunua osakkeelta. Osakkeella on Morningstarin kvantitatiivinen luokitus 3 tähteä.

Carlsberg



Tanskalainen alkoholijuomayhtiö Carlsberg nousi helmikuussa 19,5 % mutta on laskenut 3,4 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Carlsbergin osakkeen hinta on 894,60 Tanskan kruunua, ja sen osinkotuotto on 3,02 %. 12 kuukauden osinkotuotto on 27 Tanskan kruunua osakkeelta. Osake kaupataan lähellä sen käypää arvoa, joka on 970 Tanskan kruunua osakkeelta. Sen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.

A.P. Moller-Maersk



Tanskalainen varustamoyhtiö A.P. Moller-Maersk nousi helmikuussa 18,1 % ja viimeisten 12 kuukauden aikana yhteensä 38,5 %. Osakkeen hinta on 12 745 Tanskan kruunua, ja sen osinkotuotto on 8,79 %. A.P. Moller-Maersk maksaa sijoittajille kuluvan 12 kuukauden osinkoa 536,50 Tanskan kruunua osakkeelta. Osake kaupataan lähellä sen arvioitua käypää arvoa, joka on 12 700 Tanskan kruunua osakkeelta. Sen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.

Konecranes



Suomalainen raskaiden koneiden valmistaja Konecranes nousi helmikuussa 17,5 % ja on noussut 46,7 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Konecranesin osakkeen osinkotuotto on 2,41 %, ja 12 kuukauden takautuva osinko on 1,35 euroa osakkeelta. Sen Morningstar-luokitus on 1 tähti.

Loomis



Ruotsalainen turvallisuus- ja valvontayhtiö Loomis nousi helmikuussa 17,1 % ja on noussut 52,7 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Loomisin osakkeen hinta on 419,80 kruunua, ja sen osinkotuotto on 2,98 %. 12 kuukauden takautuva osinko on 12,50 kruunua osakkeelta. Sen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.

Sydbank



Tanskalainen aluepankki Sydbank nousi helmikuussa 15,9 % ja on noussut 28,1 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Sydbankin osakkeen hinta on 447,20 Tanskan kruunua, ja sen osinkotuotto on 6,01 %. Sydbank maksaa sijoittajille 30,56 Tanskan kruunun osinkoa osakkeelta 12 kuukauden ajalta. Osakkeella on kvantitatiivinen Morningstar-luokitus 3 tähteä.

Outokumpu



Suomalainen teräsyhtiö Outokumpu nousi helmikuussa 15,8 % mutta on laskenut 6,3 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Osakkeen hinta on 3,70 euroa, mikä antaa sille 7,02 %:n osinkotuoton. Outokumpu maksaa sijoittajille kuluvan 12 kuukauden osinkoa 0,26 euroa osakkeelta. Osakkeella on kvantitatiivinen Morningstar-luokitus 3 tähteä.

Mandatum



Suomalainen finanssiyhtiö Mandatum nousi helmikuussa 14,6 % ja on noussut yhteensä 42,6 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Mandatumin osakekohtainen osinkotuotto on 5,98 %, ja 12 kuukauden takautuva osinko on 0,33 euroa osakkeelta. Sen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.

Mikä on Morningstar Nordic -indeksi?

Morningstar Nordic -indeksi mittaa Pohjoismaiden laajojen alueellisten markkinoiden suorituskykyä ja kattaa markkina-arvoltaan suurimman 97 prosentin osakkeista. Indeksi ei sisällä ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä kriteerejä.

Mikä on Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi?

Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi kuvaa korkealaatuisten, osinkoa maksavien arvopapereiden salkun kehitystä.

Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi kuvaa korkealaatuisista, osinkoa maksavista arvopapereista koostuvan salkun kehitystä. Se on Morningstar Nordic -indeksin (joka edustaa 97 % osakemarkkinoiden markkina-arvosta) osajoukko, joka sisältää vain osinkoa maksavia osakkeita. Osakkeita tarkastellaan taloudellisten vallihautojen ja rahoituksellisen vahvuuden perusteella verrattuna muihin osakkeisiin niiden toimialalla.

Tämän jälkeen indeksiin sisällytetään 25 parhaiten tuottavaa osaketta, jotka painotetaan osinkojen dollarimääräisellä arvolla. Katso koko menetelmä täältä.

Parhaat osakkeet osingonmetsästäjille: Lisäideoita harkintaan

Sijoittajien, jotka etsivät parhaiten menestyviä tai suuria osinkoja maksavia edullisia osakkeita, kannattaa harkita seuraavia:

Yritykset, joita Morningstarin analyytikot eivät virallisesti seuraa, saavat kvantitatiivisia luokituksia. Nämä yritykset on tilastollisesti yhdistetty analyytikoiden arvioimiin yrityksiin, mikä mahdollistaa kvantitatiivisen vallihaudan, käyvän arvon ja epävarmuusluokituksen laskemisen malleissamme.

