Artikkelissa mainitut sijoitukset

Olemme alentaneet Fondita Nordic Micro Cap -rahaston arvosanaa yhden pykälän tasolle Bronze aiemmasta Silver-arvosanasta. Se merkitsee, että uskomme edelleen rahaston pystyvät lyömään riskikorjatusti kilpailijansa ja vertailuindeksin pitkällä tähtäimellä, mutta hieman suuremmin epäilyksin kuin aiemmin.

Rahastoa ohjastavat edelleen samat managerit Markus Larsson (vuodesta 2006) ja Kenneth Blomqvist (2011). Samoin rahaston sijoitusprosessi on ennallaan. Samoin rahaston keskivertoa selvästi korkeammat palkkiot, jotka ovat aina olleet rahastolle rasite.

Fonditan rahastot ovat olleet vaikeuksissa viime vuodet, ja Nordic Micro Cap erityisesti. Rahasto ei ole juuri mennyt mukaan korkealle arvostettuihin yhtiöihin, jotka ovat olleet Pohjoismaissa pienyhtiöpuolen vetureita. Tästä se on varmasti kärsinyt.

Rahasto ei kuitenkaan ole mitenkään "arvopainottunut" verrattuna kilpailijoihin. Se on keskitasoa sijoittumisessa Morningstarin arvo-kasvu-linjalla. Kaikki ei ole mennyt osakevalinnassa niin kuin pitää. Rahaston useat isolla painolla olleet sijoitukset ovat menestyneet heikosti.

Osa salkunhoitajien energiasta on varmasti mennyt yhtiön muutokseen. Fondita on yrittänyt laajentua ulkomailla, erityisesti Ruotsissa, mutta se ei ole tuonut tulosta. Kun tuotto on rahastoissa ollut heikkoa, hallinnoitavat varat ovat pudonneet alle 600 miljoonan euron, millä Fondita on pieni tekijä. Viimeisen 12 kuukauden aikana (maalis 2018-helmi 2019) yhtiö on menettänyt noin 160 miljoonaa euroa nettomerkintöjen kautta. Pahin menettäjä on nimenomaan Nordic Micro Cap. Toinen salkunhoitaja Markus Larsson on myös yhtiön toimitusjohtaja ja merkittävä osakas ja siten joutuu kantamaan vastuuta haasteista.

Positiivista on, että Fondita kuitenkin haluaa pitää resursseja ennallaan. Se on palkannut muun muassa uuden salkunhoitajan. Yhtiö on myös edelleen hyvin kannattava.