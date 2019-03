Seuraa tapahtumia pienessä rahastossa

Sijoitusrahastolain uudistus on hyväksytty ja laki on tulossa voimaan maaliskuun alussa. Laki muuttaa minimiedellytyksiä rahaston toiminnalle.

Edelleen vaaditaan kaksi miljoonaa euroa, jotka on saavutettava vuoden kuluessa rahaston käynnistämisestä. Aiemman 50 osuudenomistajan sijaan on saatava kasaan 30 osuudenomistajaa. Jos määrät putoavat alle sallitun, on siitä tehtävä Finanssivalvontaan ilmoitus. Mikäli tilanne ei parannu, on rahasto lakkautettava tai yhdistettävä toiseen.

Kannattaa muistaa varainhoidon perusyhtälö: salkunhoitoyhtiö saa tyypillisesti salkunhoidosta palkkion prosentin molemmin puolin pääomasta. Kahdesta miljoonasta palkkiota jää siis pyöreästi 20 000 euroa vuodessa, jolla ei makseta palkkoja eikä muita kuluja.

Missä kannattavuusraja sitten menee? Se riippuu varainhoitajan muista toiminnoista sekä kustannusrakenteesta. Joka tapauksessa, pienen rahaston tarina voi loppua kannattavuussyistä. Maailmalla rahaston katsotaan olevan vakaalla pohjalla kuin varoja on yli sata miljoonaa, jolloin palkkiosumma on miljoonan euron luokkaa.

Rahaston joutuessa likvidointiin sijoittajan rahastonvalintatyö menee hukkaan ja rahat on sijoitettava uudelleen. Rahaston yhdistyessä toiseen osuudenomistajan rahat taas saatetaan ohjata hyvinkin toisenlaiseen sijoitusstrategiaan kuin se, joka oli alunperin valittu. Sen vuoksi pieneen rahastoon sijoittaminen on riski, tai ainakin siitä voi seurata vaivaa.

Suomessa oli helmikuun lopussa Morningstarin datan perusteella viisi rahastoa, joiden pääoma alittaa lain edellyttämän pääoman. Ne kuuluvat S-Pankille ja Nordealle, joiden mittavat myyntiverkostot auttavat niitä lähes aina saamaan pääomat kasaan.

S-Pankin Säästäjä Uskalias on vielä alle miljoonassa. Se on yksi S-Pankin Säästäjä-mikrosäästämissovellukseen liitettävistä rahastoista, jotka lanseerattiin viime vuonna. Säästäjä Maltillinen on toisella miljoonalla. Sijoittajia niillä on jo useampia tuhansia molemmilla Sijoitusrahastoraportin mukaan.

Nordean pieniä rahastoja ovat Nora One, Two ja Four, jotka sijoittavat Nordean automatisoidun varainhoidon asiakkaiden rahoja. Nora-rahastosarjan muissakaan tuotteissa ei ole vielä erityisen suuria pääomia.

Juuri ja juuri kahden miljoonan minimirajan päällä on eQ Venäjä, jonka pääomat ovat jo pitkään olleet alhaiset. Samoin UB Reaaliomaisuus -rahaston on heilunut jo pidempä kahden kolmen miljoonan tietämillä.

Säästöpankin Tuottohakuinen hätyyttelee kolmen miljoonan rajaa, mutta se ei vielä anna erityisen suurta varoväliä.

Pääomat välillä 3-5 miljoonaa on seuraavilla:

Front Maltillinen

eQ Eurooppa Kiinteistö

EAB Pohjoismaat Faktorit

Aktia Osakesalkku

eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina

Titanium Osake

FIM Orient Alpha

EAB Suomi Faktorit

Yli 5 mutta alle 10 miljoonaa oli helmikuuun lopussa seuraavissa:

Fourton Tempo

Alexandria Emerging Markets Manager

Obsido Rebalanced 50

Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa

Taaleri Kehittyvät Markkinat

Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat

Seligson & Co Tropico LatAm

eQ Valtionobligaatio

Evli Global X

Aktia Varainhoitosalkku 75

JAM Liquid Alternatives

UB HR Suomi Kasvu

Dividend House European Small Cap A

HCP Quant

Danske Invest High Yield

Taaleri Rohkea Omistaja A

Taaleri Optimi A

OP-Raaka-aine

UB Real REIT

Säästöpankki Venäjä

Aktia Inflation Bond+