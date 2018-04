Laadukkaat indeksirahastot Japaniin ja Eurooppaan

Morningstarin analyytikot ovat nostaneet kahden osake-etf-rahaston arviot korkeimmalle Gold-tasolle.

Amundi ETF Japan Topix ETF (TPXY) sijoittaa Tokion pörssiin rahastoluokassa, jossa indeksituotteet ovat perinteisesti pärjänneet hyvin. Kohdeindeksi Topix sisältää lähes 2000 japanilaista yhtiötä, joten hajautus on Tokion pörssin osalta todella kattava. Rahaston palkkiot ovat vain 0,2 prosenttia pääomasta vuosittain. Aiempi analyytikkorating oli toiseksi paras eli Silver.

Euroopan suurien yhtiöiden indeksiä Stoxxia seuraava iShares Euro Stoxx (EXSI) on toinen Gold-arvosanan saanut rahasto. Pitkäaikaiseksi sijoitukseksi rahasto on parempi vaihtoehto kuin Euro Stoxx 50 -indeksiä seuraavat rahastot. Stoxx 50 sisältää vain erittäin suuria yhtiöitä, kun taas tämän rahaston kondeindeksissä on 300 yhtiötä. Palkkio on 0,2 prosenttia vuodessa. Aiempi analyytikkorating oli Silver.